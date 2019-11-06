Вложения наших соотечественников в местную экономику пошли даром

Власти Кипра намерены лишить гражданства 26 человек, получивших золотые паспорта за инвестирование в экономику Республики. Среди "претендентов" есть девять граждан РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Константинос Петридис.

"Кабинет принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан", – цитирует Philenews Петридиса.

По информации издания, в число "счастливчиков" вошли один представитель Малайзии, восемь камбоджийцев, двое кенийцев, пять китайцев, девять россиян и один иранец.

Отмечается, что МВД Республики поручено продолжить проверки всех лиц, которые были освобождены от натурализации до 2018-го. Это касается владельцев остальных 4 тыс. паспортов, полученных в рамках инвестиционной программы.

В начале августа прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова заявила о необходимости тщательнее проверять просителей в процессе предоставления им гражданства, в частности, во время выдачи так называемых золотых паспортов, пишет RT.