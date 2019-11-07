Осталось разместить недостающие обозначающие знаки

Между Россией и Казахстаном определена граница.

Ее протяженность насчитывает 7,5 тыс. км, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президенсткой администрации. Практически по всей длине установлены пограничные знаки. Готовность демаркации составляет 88,7%.

Сегодня лидеры двух стран в рамках форума обсудят двустороннее сотрудничество. В планах также заключение важных документов.