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Россия и Казахстан установили границу

Осталось разместить недостающие обозначающие знаки

Между Россией и Казахстаном определена граница.

Ее протяженность насчитывает 7,5 тыс. км, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президенсткой администрации. Практически по всей длине установлены пограничные знаки. Готовность демаркации составляет 88,7%. 

Сегодня лидеры двух стран в рамках форума обсудят двустороннее сотрудничество. В планах также заключение важных документов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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