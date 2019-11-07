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Ангела Меркель ответила Эммануэлю Макрону, который заявил, что Европа не может больше полагаться на НАТО. Канцлер ФРГ отметила, что президент Франции был слишком резок в своих суждениях.
Такое заявление Меркель сделала на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишут РИА Новости. Не забыла глава немецкого правительства добавить, что разрыв ДРСМД опасен. А НАТО должна "соразмерно" ответить, если договор между Россией и США не продлят. Меркель не скрывает, что считает Москву виновной в том, что соглашение не продлят.
При этом Макрон, как пишет издание "Царьград", считает, что европейская цивилизация находится на краю пропасти и организация не способна спасти Европу.
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