Канцлер ФРГ уверена, что Североатлантический альянс еще не умер, как считает президент Франции

Ангела Меркель ответила Эммануэлю Макрону, который заявил, что Европа не может больше полагаться на НАТО. Канцлер ФРГ отметила, что президент Франции был слишком резок в своих суждениях.

Такое заявление Меркель сделала на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишут РИА Новости. Не забыла глава немецкого правительства добавить, что разрыв ДРСМД опасен. А НАТО должна "соразмерно" ответить, если договор между Россией и США не продлят. Меркель не скрывает, что считает Москву виновной в том, что соглашение не продлят.

При этом Макрон, как пишет издание "Царьград", считает, что европейская цивилизация находится на краю пропасти и организация не способна спасти Европу.