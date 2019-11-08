Партийное ноу-хау работает в восьми пилотных регионах страны

Активисты "Единой России" не стоят на месте, действуя по принципу: нет предела совершенству. На этот раз в восьми пилотных регионах страны они запустили новый сервис, в который засгружено более 20 тысяч объектов. Его название "Нацпроекты глазами людей" говорит само за себя.

Первопроходцами стали Рязанская, Магаданская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Ульяновская и Тюменская области, а также Чеченская Республика. Их жители теперь смогут отслеживать, как реализуются национальные проекты, а заодно комментировать процесс, то есть при необходимости оставлять по ним обращения.

Контролировать решение возникших проблем будет "Единая Россия". Собранные с помощью сервиса заявления отправятся на стол председателю партии, премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, который поручил разработать данное ноу-хау, напомнил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

"У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие. Эффективный способ наладить эту коммуникацию – партийный сервис "Нацпроекты глазами людей", – заявил Турчак.



Партиец отметил, что сервис разработан, прежде всего, для удобства людей. Далеко не все россияне в курсе, какие объекты возводятся в рамках национальных проектов, где найти контакты, чтобы сообщить о накладках.

Лишь 7% населения страны владеют информацией о нацпроектах. Хотя только в одной Новосибирской области таких объектов более 380, подчеркнул Турчак.

Среди них поликлиники и школы, детские сады и спорткомплексы, дома культуры и новые дороги. Благодаря партийному сервису данный пробел будет устранен. Интернет-пользователям все объяснят в простой и понятной форме.



"Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества", – пояснил политик.

За каждым объектом закреплен представитель "Единой России", который будет работать с обращениями граждан и нести персональную отвественность за результат, заверил Турчак.

