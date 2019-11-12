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В Швейцарии вычислили подарок Макрона России

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Президент Франции призвал Москву к диалогу

Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, чтобы порадовать Россию и побудить Германию к действиям. В этом уверены швейцарские журналисты.

Как пишут авторы статьи издания NZZ, Россия якобы понимает, что Североатлантический альянс никуда не денется, но президент Франции порадовал Москву, послав сигнал к стратегическому налаживанию отношений.

Газета также отмечает, что Россия "удивительно быстро" вернула былой политический и военный вес в мире, особенно на Среднем и Ближнем Востоке, а также якобы подорвала отношения Турции с НАТО. Журналисты обращают внимание на то, что в Сирии, по их мнению, ничего не решается без Москвы.

При этом авторы добавляют, что РФ оказалась в изоляции из-за санкций Запада. Однако признают, что стране от этого хуже не стало, а теперь она может спокойно наблюдать за конфликтами европейцев с американцами, разочарованием Макрона и бездействием ФРГ.

Ранее глава Франции говорил о том, что НАТО утратила координацию внутри союза и постепенно умирает, он также добавил, что отворачиваться от России – неразумно. Впрочем, канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг не согласились с мнением Макрона. 

Полина ИВАНОВА

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