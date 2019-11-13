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Трамп задабривает Эрдогана миллиардами долларов из-за C-400

Трамп задабривает Эрдогана миллиардами долларов из-за C-400
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США настраивает турецкого коллегу заключить новую сделку

Американские журналисты выяснили, что глава Белого дома Дональд Трамп предложил лидеру турков Реджепу Эрдогана способ обойти санкции со стороны США из-за покупки российских ЗКР C-400, а заодно – торговую сделку на 100 млрд долларов.

Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, Трамп направил Эрдогану письмо в начале ноября, где содержатся эти предложения по улучшению отношений двух стран. Авторы материала не исключают, что президент США разозлит часть законодателей в палате представителей страны, которые совсем недавно проголосовали за введение против Турции санкций за военную операцию в Сирии и покупку российского оружия.

При этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что Вашингтон объяснил Анкаре предпочтительный вариант дальнейших событий. США настаивают, чтобы Турция отказалась от C-400. Американцы также сообщили туркам о том, какая выгода их ждет от программы F-35, передает ТАСС.

В среду, 13 ноября Трамп и Эрдоган должны обсудить этот вопрос на личной встрече в Вашингтоне. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Вопрос в том, поверит ли Эрдоган американцам? Снова. :))))
США кинули Иран, Северную Корею, Китай, Европу, весь мир, выйдя из всех договоров, и пытались убить самого Эрдогана.
Империя Лжи и Ненависти - самый ужасный кандидат на доверие.
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