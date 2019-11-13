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Белоруссия назвала главное условие интеграции с Россией

Белоруссия назвала главное условие интеграции с Россией
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Минск подпишет дорожные карты с Москвой только в том случае, если будут учтены интересы Белоруссии.

Об этом 13 ноября заявил журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает агентство БЕЛТА. Премьер отметил, что один из самых сложных вопросов касается Налогового кодекса, так как за короткий срок налоговое законодательство технически сложно свести воедино. Румас подчеркнул, что речь не о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, сторонам необходимо взять лучшие практики обеих государств.

Не согласованы также дорожные карты по нефти, газу и энергетике, однако во всех этих сферах вопросы решаются, добавил глава кабмина Белоруссии. 

В сентябре этого года премьер-министры двух стран согласовали проект программы действий по выполнению союзного договора и обозначили перечень дорожных карт. Президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко проекты должны быть представлены к 1 декабря. 

Валентина МАЙОРОВА

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