Аккредитацию для СМИ на два больших мероприятия с главой государства объявят в ближайшее время

Президент России Владимир Путин во второй половине декабря проведет традиционную масштабную пресс-конференцию, а послание Федеральному собранию представит в 2020 году. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера нации Дмитрий Песков.

По его словам, дата большого разговора с журналистами уже определена и скоро будет объявлена аккредитация для СМИ. При этом Песков не назвал конкретное число пресс-конференции, пишет ТАСС.

Путин проводит большие встречи с сотрудниками СМИ с 2001 года, напоминает телеканал МИР24. Предстоящий супер-брифинг станет 15-м на президентском посту.

