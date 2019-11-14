Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
390 новости
Президент России Владимир Путин во второй половине декабря проведет традиционную масштабную пресс-конференцию, а послание Федеральному собранию представит в 2020 году. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера нации Дмитрий Песков.
По его словам, дата большого разговора с журналистами уже определена и скоро будет объявлена аккредитация для СМИ. При этом Песков не назвал конкретное число пресс-конференции, пишет ТАСС.
Путин проводит большие встречи с сотрудниками СМИ с 2001 года, напоминает телеканал МИР24. Предстоящий супер-брифинг станет 15-м на президентском посту.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС