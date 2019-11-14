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Кремль определился со сроками выступления Путина

Аккредитацию для СМИ на два больших мероприятия с главой государства объявят в ближайшее время

Президент России Владимир Путин во второй половине декабря проведет традиционную масштабную пресс-конференцию, а послание Федеральному собранию представит в 2020 году. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера нации Дмитрий Песков.

По его словам, дата большого разговора с журналистами уже определена и скоро будет объявлена аккредитация для СМИ. При этом Песков не назвал конкретное число пресс-конференции, пишет ТАСС.

Путин проводит большие встречи с сотрудниками СМИ с 2001 года, напоминает телеканал МИР24. Предстоящий супер-брифинг станет 15-м на президентском посту.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ДА КОМУ ТЫ НУЖЕН ГНОЙНЫЙ <цензура>!!! ТОЛЬКО КОНЧЕНЫЕ НЕДОРАЗВИТЫЕ <цензура> БУДУТ СМОТРЕТЬ ЭТУ <цензура> И ВЕРИТЬ ЧТО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!! 20 ЛЕТ ССАНЬЯ В УШИ И ГЛАЗА ВСЕЙ СТРАНЕ, <цензура> БЫ ТЫ НЕ <цензура> КОНЧЕНАЯ ТВАРЬ!!! ВАМ ОДНА ДОРОГА ОБЕСПЕЧЕНА - В АД!!! И НЕ ПОМОГУТ ВАМ НИ ВАШИ ЧИНЫ НИ ДОЛЖНОСТИ!!! НЕ СБЕЖИТЕ И НЕ ОТКУПИТЕСЬ!!! НЕ ТКНЁТЕ БОГУ СВОЕЙ КОРОЧКОЙ - МЕНЯ В РАЙ! ЗА ВСЁ ВЫРОДКИ ОТВЕТИТЕ!!! ЗА КАЖДУЮ СЛЕЗИНКУ СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ КОТОРЫХ ВЫ МРАЗИ ОБВОРОВЫВАЕТЕ И ГРАБИТЕ!!! И ПУСТЬ КАЖДАЯ СЛЕЗА ВАМ ОТПЛАТИТСЯ МИЛЛИОНАМИ ВАШИХ СЛЁЗ И МУЧЕНИЙ, СТРАХОМ И УЖАСОМ ПЕРЕД ЛИЦОМ ПРЕБЫВАНИЯ В ВЕЧНОЙ ТЬМЕ СМЕРТИ ГДЕ СМРАД И ВОПЛИ ТАКИХ ЖЕ КАК И ВЫ И ГДЕ НЕВОЗМОЖНО УЖЕ ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ И ИСПРАВИТЬ!!! ГОРИТЕ В АДУ <цензура> ВЫРОДКИ!!!
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