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Президент Бразилии рассыпался в любезностях перед Путиным

Президент Бразилии рассыпался в любезностях перед Путиным
Жаир Болсонару и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Лидера России тепло приняли в столице южноамериканского государства

Президент Бразилии Жаир Болсонару как хозяин нынешнего саммита стран – участниц БРИКС показал сегодня своему российскому коллеге Владимиру Путину, как нужно правильно позировать фотокорреспондентам. О путешествии лидера РФ в Бразилиа сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

""И для этих тоже, и для этих, и для тех": Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования", – написал он в своем Twitter, сопроводив пост соответствующим видео.


Позже Смирнов рассказал, как бразильский президент после приветственной речи на торжественном обеде сразу метнулся к россиянину, чтобы с ним чокнуться.

"Произнес тост и пошел чокаться к Путину: Приоритеты президента Бразилии на рабочем завтраке для лидеров БРИКС", – с юмором заметил журналист.


Напомним, в двухдневном саммите, который стартовал 13 ноября, участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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