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Президент Бразилии Жаир Болсонару как хозяин нынешнего саммита стран – участниц БРИКС показал сегодня своему российскому коллеге Владимиру Путину, как нужно правильно позировать фотокорреспондентам. О путешествии лидера РФ в Бразилиа сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
""И для этих тоже, и для этих, и для тех": Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования", – написал он в своем Twitter, сопроводив пост соответствующим видео.
«И для этих тоже, и для этих, и для тех»: Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования pic.twitter.com/jWreE0wT6t— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019
Позже Смирнов рассказал, как бразильский президент после приветственной речи на торжественном обеде сразу метнулся к россиянину, чтобы с ним чокнуться.
"Произнес тост и пошел чокаться к Путину: Приоритеты президента Бразилии на рабочем завтраке для лидеров БРИКС", – с юмором заметил журналист.
Произнес тост и пошел чокаться к Путину: Приоритеты президента Бразилии на рабочем завтраке для лидеров БРИКС pic.twitter.com/rDbYoUNnxm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019
Напомним, в двухдневном саммите, который стартовал 13 ноября, участвуют лидеры России,
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
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