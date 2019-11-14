Лидера России тепло приняли в столице южноамериканского государства

Президент Бразилии Жаир Болсонару как хозяин нынешнего саммита стран – участниц БРИКС показал сегодня своему российскому коллеге Владимиру Путину, как нужно правильно позировать фотокорреспондентам. О путешествии лидера РФ в Бразилиа сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

""И для этих тоже, и для этих, и для тех": Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования", – написал он в своем Twitter, сопроводив пост соответствующим видео.

«И для этих тоже, и для этих, и для тех»: Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования pic.twitter.com/jWreE0wT6t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019

Позже Смирнов рассказал, как бразильский президент после приветственной речи на торжественном обеде сразу метнулся к россиянину, чтобы с ним чокнуться.

"Произнес тост и пошел чокаться к Путину: Приоритеты президента Бразилии на рабочем завтраке для лидеров БРИКС", – с юмором заметил журналист.

Произнес тост и пошел чокаться к Путину: Приоритеты президента Бразилии на рабочем завтраке для лидеров БРИКС pic.twitter.com/rDbYoUNnxm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019

Напомним, в двухдневном саммите, который стартовал 13 ноября, участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

