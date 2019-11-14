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Посла России в Чехии вызвали на разборки в МИД страны

Прага требует ответа на внесение "Человека в беде" в реестр НКО

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский вызван в министерство иностранных дел Республики для объяснений, почему чешская организация "Человек в беде" внесена в нашей стране в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

Поскольку глава МИД Томаш Петршичек пребывал в отъезде за границей, со Змеевским встретился замминистра Мартин Повейшил.

"Он попросил посла объяснить, почему в целом успешная организация "Человек в беде" была включена в список организаций, деятельность которых является в РФ нежелательной, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны", – цитирует РИА "Новости" сообщение внешнеполитического ведомства Республики.

Прага рассказала, какая достойная правозащитная это организация, ведущая деятельность в более чем 50 странах мира.

Сам министр заявил, что дело срочное, поэтому нельзя было ждать его возвращения на родину, поэтому вместо него в беседе участвовал Повейшил.

"Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе на международном уровне", – написал Петршичек в своем Twitter.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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