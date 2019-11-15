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В Литве помиловали российских шпионов

Указ издал президент прибалтийской страны Гитанас Науседа

Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых ранее обвинили в шпионаже, помиловали в Литве. Об этом стало известно из официального сообщения, пишут РИА Новости.

Филипченко, приговоренного к 10 годам тюрьмы, обвиняли в том, что он вербовал людей в Литве для шпионажа. Моисеенко и литовского гражданина Пущина осудили за то, что житель прибалтийской республики передавал россиянину секретную информацию о литовской армии. 

Полина ИВАНОВА

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