Указ издал президент прибалтийской страны Гитанас Науседа

Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых ранее обвинили в шпионаже, помиловали в Литве. Об этом стало известно из официального сообщения, пишут РИА Новости.

Филипченко, приговоренного к 10 годам тюрьмы, обвиняли в том, что он вербовал людей в Литве для шпионажа. Моисеенко и литовского гражданина Пущина осудили за то, что житель прибалтийской республики передавал россиянину секретную информацию о литовской армии.