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Опасно: Белоруссия закроет границу с Украиной

Опасно: Белоруссия закроет границу с Украиной
Фото: Zuma\TASS
Контур Чернобыльской зоны станет запретной территорией

Минск собирается закрыть государственную границу с Незалежной в районе Чернобыля из-за того, что там сохраняется высокий уровень радиации. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил глава госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

"Туда человек не должен ходить", –

заявил в эфире "Беларусь 1" начальник Госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо.

Сейчас эта часть границы охраняется с помощью беспилотника, а в будущем на участке длиной 370 км будут установлены камеры, за которыми пронаблюдают операторы.

В случае необходимости на эту территорию будут заходить только специально обученные люди со спецтехникой, подчеркнул Лаппо. Модернизацию границы рассчитывают провести к 2021 году.


Валентина МАЙОРОВА

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