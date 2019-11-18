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Путин дал добро на второй "Крымский мост"

Путин дал добро на второй "Крымский мост"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Глава государства поручил выделить необходимые средства

Президент России Владимир Путин фактически подтвердил строительство автомобильного моста, который будет проходить через реку Лену в районе Якутска. Как сообщает "Коммерсантъ", глава республики Саха Айсен Николаев направил письмо с инициативой главе государства и получил одобрение. 

По утверждению источников, Путин распорядился, чтобы правительство внесло соответствующее предложение. 

Стоимость проекта оценивается в 82,9 млрд рублей. В своем письме Николаев просит выделить 47,8 млрд рублей. Известно, что 6,4 млрд рублей будут профинансированы из регионального бюджета, а частный инвестор возьмет на себя 28,6 млрд рублей. 

При наличии финансов строительство моста завершится в 2025 году. Для легковых автомобилей доступ к трассе будет бесплатным, а вот водителям прочих транспортных средств нужно будет платить от одной до четырех тысяч рублей в зависимости от категории. 

В настоящее время жители Якутии испытают трудности с доступом к федеральным трассам региона. Летом они пользуются паромом через Лену, а зимой автовладельцам приходится ездить по льду. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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а ЖД когда к ним в Якутск проведут?
Гость
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давно пора было. Вы забыли людей за Уралом
1
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