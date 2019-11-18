Глава государства поручил выделить необходимые средства

Президент России Владимир Путин фактически подтвердил строительство автомобильного моста, который будет проходить через реку Лену в районе Якутска. Как сообщает "Коммерсантъ", глава республики Саха Айсен Николаев направил письмо с инициативой главе государства и получил одобрение.

По утверждению источников, Путин распорядился, чтобы правительство внесло соответствующее предложение.

Стоимость проекта оценивается в 82,9 млрд рублей. В своем письме Николаев просит выделить 47,8 млрд рублей. Известно, что 6,4 млрд рублей будут профинансированы из регионального бюджета, а частный инвестор возьмет на себя 28,6 млрд рублей.

При наличии финансов строительство моста завершится в 2025 году. Для легковых автомобилей доступ к трассе будет бесплатным, а вот водителям прочих транспортных средств нужно будет платить от одной до четырех тысяч рублей в зависимости от категории.

В настоящее время жители Якутии испытают трудности с доступом к федеральным трассам региона. Летом они пользуются паромом через Лену, а зимой автовладельцам приходится ездить по льду.