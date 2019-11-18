Оппозиционер назвал это отстаиванием национальных интересов

Прокуратура уведомила лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко о подозрении. Политик подрался с депутатом Рады Андреем Герусом, который представляет партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как передает "112 Украина", Ляшко назвал драку отстаиванием национальных интересов, а заведенное против него уголовное дело сфабрикованным.

Напомним, ранее полиция Киевской области открыла уголовное дело по факту потасовки между политиками. При этом ни один из них заявления не писал, дело было начато по информации в СМИ.