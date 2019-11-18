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Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com
Основатель WikiLeaks останется под стражей до следующих слушаний

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.  

Следующее заседание по делу о его возможной экстрадиции в США состоится 13 и 19 декабря.  

Сегодняшние слушания продлились всего четыре минуты. Сам Ассанж присутствовал удаленно по видеосвязи из тюрьмы. Там он содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.  

Сергей САЗОНОВ

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