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"Разгильдяйство недопустимо": "Единая Россия" требует наказания для осквернителей памяти в Мордовии

"Разгильдяйство недопустимо": "Единая Россия" требует наказания для осквернителей памяти в Мордовии
Фото: ER.RU
Партийцы призывают вернуть монументу в деревне Спасские Мурзы под Саранском надлежащий вид

"Единая Россия" призовет к ответу жителей Мордовии, которые оскорбили память героев Великой Отечественной войны. Речь идет о людях, которые вместо реставрации мемориала в деревне Спасские Мурзы под Саранском обнесли его сайдингом.

Инцидент стал серьезным поводом для обращения лично к главе Республики Владимира Волкова. Запрос на его имя направил координатор партпроекта "ЕР" "Историческая память" Александр Хинштейн. Он потребовал разобраться в ситуации и наказать виновных.

"Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны быть наказаны, а памятнику - возвращен первозданный вид", – возмутился партиец, напомнив о важности восстановления монументов героям ВОв.

Александр Хинштейн. Фото: ER.RU

По словам Хинштейна, проект "Историческая память" непрерывно работает, чтобы память о Великой Победе жила вечно.

Напомним, в соцсетях появилось сообщение о том, что селяне из деревни Спасские Мурзы с лета призывали администрацию обратить внимание на плачевное состояние мемориала. На что власть отреагировала весьма своеобразно, обнеся памятник забором из сайдинга. Теперь местные жители согласны, чтобы монументу вернули хотя бы первоначальный вид.  

Ксения АНДРЕЕВА

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