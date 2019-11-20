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Путин неожиданно похвалил Зеленского

Путин неожиданно похвалил Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер реально хочет улучшить ситуацию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Владимиром Зеленским, и они говорили лишь по телефону.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек, искренний, и он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе", – заявил российский лидер на пленарном заседании форума "Россия зовет!", трансляцию которого вел RT.

По словам Владимира Путина, реальные шаги по разведению сил и средств в Донбассе были сделаны. Президент рассчитывает, что возврата украинских военных и полиции в "серые зоны" в Донбассе не будет.

При этом он отметил, что возможные новые законы по юго-востоку Украины не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять ВСУ и нацики заняли серые зоны, разведения то не получилось И обстрелы продолжаются. Он ВВП что об этом не знает. Как-то дружить с нациками это всё равно что с Гитлером. Что-то ВВП поплыл.
Гость
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Позиговать не забыл, долбодятел,
Гость
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Что значит "украинские военные не вернутся"? Обязательно вернутся! Они - у себя дома, на СВОЕЙ земле, а все, кто с оружием в руках является врагом действующей ЗАКОННО ИЗБРАННОЙ, признанной международным сообществом (и РФ в том числе) власти- террористы и бандиты, других толкований ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ просто не может быть. А страна, поддерживающая террористов, сама становится страной- ТЕРРОРИСТОМ!
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