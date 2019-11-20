Путин неожиданно похвалил Зеленского

Украинский лидер реально хочет улучшить ситуацию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Владимиром Зеленским, и они говорили лишь по телефону.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек, искренний, и он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе", – заявил российский лидер на пленарном заседании форума "Россия зовет!", трансляцию которого вел RT.

По словам Владимира Путина, реальные шаги по разведению сил и средств в Донбассе были сделаны. Президент рассчитывает, что возврата украинских военных и полиции в "серые зоны" в Донбассе не будет.

При этом он отметил, что возможные новые законы по юго-востоку Украины не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик.