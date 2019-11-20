О том, что РФ не собирается нападать, на Западе хорошо известно

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с Евросоюзом. По словам главы государства, объединение является крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны, поэтому в Москве заинтересованы в его существовании.

Хотя сейчас то, что происходит в ЕС, в РФ вызывает тревогу, подчеркнул российский лидер. Государству необходимо быть уверенным в партнере.

"Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинированы. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений – торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов – но все-таки он растет", – пояснил президент, передает РИА "Новости".

Также в своем выступлении он высказал свое отношение к домыслам о "российской угрозе", о которой на Западе слышно из каждого утюга. Между тем, отметил Путин, даже на фоне конфликта на юго-востоке Украины и "спекуляций вокруг Крыма и Донбасса" во всем мире понимают, что Москва не собирается развязывать войну.

"Это просто чушь, бред собачий, "российская угроза" – это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это", – цитирует Владимира Владимировича RT.