Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Бред собачий": в России резко пресекли разговоры о войне

"Бред собачий": в России грубо пресекли разговоры о войне
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
О том, что РФ не собирается нападать, на Западе хорошо известно

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с Евросоюзом. По словам главы государства, объединение является крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны, поэтому в Москве заинтересованы в его существовании.

Хотя сейчас то, что происходит в ЕС, в РФ вызывает тревогу, подчеркнул российский лидер. Государству необходимо быть уверенным в партнере. 

"Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинированы. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений – торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов – но все-таки он растет", – пояснил президент, передает РИА "Новости".  

Также в своем выступлении он высказал свое отношение к домыслам о "российской угрозе", о которой на Западе слышно из каждого утюга. Между тем, отметил Путин, даже на фоне конфликта на юго-востоке Украины и "спекуляций вокруг Крыма и Донбасса" во всем мире понимают, что Москва не собирается развязывать войну. 

"Это просто чушь, бред собачий, "российская угроза" – это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это", – цитирует Владимира Владимировича RT. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей