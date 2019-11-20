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Между Россией и Сербией разгорается шпионский скандал

Между Россией и Сербией разгорается шпионский скандал
Александр Вучич. Фото: www.globallookpress.com
Встреча военных двух стран на парковке в Белграде всполошила власти союзниов РФ

Президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить информацию из СМИ о попытке вербовки офицера страны военным атташе России. Об этом заявила премьер-министр Республики Ана Брнабич.

"У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас", – цитирует газета Blic главу сербского правительства.

Шпионский скандал разгорается из-за видео, опубликованного в YouTube 17 ноября. На представленном ролике двое мужчин встречаются на парковке в Белграде. Один из них, предположительно, сербский офицер, другой – российский подполковник Георгий Клебан (издание называет его дипломатом и разведчиком). На кадрах видно, как россиянин и серб обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами.

На видео представлены несколько встреч этих мужчин, в том числе посиделки в пабе, где произошла передача сумки и конверта, а также их общение в машине, когда сербский офицер подсчитывал деньги.


По данным Blic, Клебан завершил командировку в Белграде еще в июне этого года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Подонки шпионят даже за друзьями! Так мало того, что шпионят, так еще и попадаются, как последние идиоты! Нужно, видно, еще "полезных для РФии" санкций добавить! А чего? Раз они такие "не страшные и даже полезные"!
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