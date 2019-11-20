Встреча военных двух стран на парковке в Белграде всполошила власти союзниов РФ

Президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить информацию из СМИ о попытке вербовки офицера страны военным атташе России. Об этом заявила премьер-министр Республики Ана Брнабич.

"У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас", – цитирует газета Blic главу сербского правительства.

Шпионский скандал разгорается из-за видео, опубликованного в YouTube 17 ноября. На представленном ролике двое мужчин встречаются на парковке в Белграде. Один из них, предположительно, сербский офицер, другой – российский подполковник Георгий Клебан (издание называет его дипломатом и разведчиком). На кадрах видно, как россиянин и серб обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами.

На видео представлены несколько встреч этих мужчин, в том числе посиделки в пабе, где произошла передача сумки и конверта, а также их общение в машине, когда сербский офицер подсчитывал деньги.

По данным Blic, Клебан завершил командировку в Белграде еще в июне этого года.