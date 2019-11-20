Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

ООН потребовала от США ускорить выдачу виз дипломатам

ООН потребовала от США прекратить визовую войну с Россией
Фото: www.globallookpress.com
В международной организации пригрозили американцам арбитражем

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правовым вопросам принял резолюцию с требованием к США оперативно выдавать визы дипломатам и отменить ограничения на их поездки.

В резолюции подчеркивается, что, если проблемы не будут решены в скором времени, то споры между ООН и США могут быть разрешены через арбитраж. 

Ранее соединенные Штаты не выдали визы восемнадцати российским дипломатам в ходе нынешней сессии ГА ООН. Без разрешения на въезд остались члены делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах международной организации, занимающихся разоружением и правовыми вопросами.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже предложил перенести сессии из Нового Света в Старый: в Вену или Женеву.

Помимо этого, Вашингтон ограничивает передвижения дипломатов ряда государств. Так, в середине июля была ограничена свобода передвижения более чем 10 иранским дипломатам и членам их семей, отмечает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
даже отребьем хохлостан уже не считаю, а только за опустившуюся шмару с бессарабки держат...пока
Гость
Ответить
Все правильно: опять РФ в компании известных мировых изгоев- Ирана, Сев. Кореи, Сирии и прочего отребья! Там им и самое место!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей