В международной организации пригрозили американцам арбитражем

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правовым вопросам принял резолюцию с требованием к США оперативно выдавать визы дипломатам и отменить ограничения на их поездки.

В резолюции подчеркивается, что, если проблемы не будут решены в скором времени, то споры между ООН и США могут быть разрешены через арбитраж.



Ранее соединенные Штаты не выдали визы восемнадцати российским дипломатам в ходе нынешней сессии ГА ООН. Без разрешения на въезд остались члены делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах международной организации, занимающихся разоружением и правовыми вопросами.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже предложил перенести сессии из Нового Света в Старый: в Вену или Женеву.

Помимо этого, Вашингтон ограничивает передвижения дипломатов ряда государств. Так, в середине июля была ограничена свобода передвижения более чем 10 иранским дипломатам и членам их семей, отмечает РИА "Новости".