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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что предупредил адвокатов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяха о грядущих проблемах.
Сотрудник правоохранительных органов собирается предъявить политику обвинения по трем делам во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия. О своем намерении прокурор, как передает ТАСС, сообщил на пресс-конференции, которая прошла в прямом эфире. Как пишет издание "Комсомольская правда", Мандельблит хочет снять иммунитет с Нетаньяху на время расследования.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем