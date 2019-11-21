Премьер-министру Израиля предъявят обвинения в скором времени

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что предупредил адвокатов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяха о грядущих проблемах.

Сотрудник правоохранительных органов собирается предъявить политику обвинения по трем делам во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия. О своем намерении прокурор, как передает ТАСС, сообщил на пресс-конференции, которая прошла в прямом эфире. Как пишет издание "Комсомольская правда", Мандельблит хочет снять иммунитет с Нетаньяху на время расследования.