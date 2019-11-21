Штаты выдвинули туркам очередной ультиматум из-за наших ЗРК

Турция должна "избавиться" от российской системы противоракетной обороны С-400,чтобы преодолеть противостояние с Вашингтоном. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в четверг, 21 ноября.

В Штатах считают, что закупки наших ЗРК представляют угрозу оборонному потенциалу НАТО.

"У Турции есть шанс, чтобы вернуться к столу переговоров. Они знают, что для выполнения этого им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо каким-либо образом избавиться от С-400 ", – цитирует Reuters американского чиновника.

Напомним, Анкара и Вашингтон находятся в ссоре по причине покупки Турцией С-400, которые, как считают в США, не совместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для ее истребителей-невидимок F-35.

