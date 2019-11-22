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"Единая Россия" слышит просьбы людей

"Единая Россия" слышит просьбы людей
Фото: er.ru
Партийцев волнует мнение избирателей не только перед выборами

Больше всего россиян волнует доступность лечения, качество образования, пенсионный вопрос. Это так называемые базовые запросы людей, пояснил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он отметил, что в "Единой России" прекрасно понимают, что хочет общество. 

"В первую очередь, это улучшение качества и доступности медицинского обеспечения, повышение пенсий и решение проблем пенсионеров, качество образования, социальная справедливость", – перечислил Костин.

Он добавил, что партии не менее важно при работе с людьми сохранять открытость и быть ближе к народу, чтобы человек в любой момент мог обратиться в "Единую Россию" и был бы понят. Впрочем, активисты политической силы, подчеркнул председатель правления Фонда, понимают этот запрос. Доказательством того, что партийцы прислуживаются к мнению и просьбам избирателей не только накануне выборов, служат позитивные изменения в сфере ЖКХ. 

"Я бы отметил важную мысль, которая подтверждается электоральной статистикой: партия, которая думает только о выборах, их обычно всегда проигрывает, потому что к моменту начала избирательной кампании позиции основных игроков уже определены. Все самое важное происходит в межвыборный период", – констатировал Костин.

Ксения АНДРЕЕВА

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