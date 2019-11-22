Портретный демарш дипломата продолжался полтора года

Американский лидер Дональд Трамп предъявил претензию экс-послу Вашингтона в Киеве Мари Йованович, которая заинтересована в его импичменте, за то, что она упорно не поддерживала культ личности мистера президента. Она не стала украшать стены здания диппредставительства его портретами.

Фотодемарш "посла Обамы", так прозвала Йованович пришедшая в 2016 году власть, продолжался целых полтора года. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что дипломат серьезно ранила Трампа, он продублировал, в чем именно она провинилась.

"Эта посол не вешала мою фотографию в посольстве. А она принимает решения в посольстве. У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохое обо мне, она не защищала меня. И у меня было право сменить посла… А это был человек Обамы, и она не хотела вешать мою фотографию", – заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Впрочем, повторять одну и ту же фразу у него вошло в привычку. Недавно глава США уверял в том, что он ничего не хочет от Украины. Его "гипнотизирующая" речь, которую тут же разобрали на цитаты, опубликована на сайте Белого дома.

Напомним, от посла на Украине Мари Йованович, которая была назначена на эту должность за три месяца до президентских выборов в США в 2016 году, 45-й президент Штатов избавился в мае этого года. А накануне украинского голосования дипломат оказалась не в чести и в Вашингтоне, и в Киеве.

Сейчас Йованович активно дает показания в рамках процедуры импичмента Трампа. Процесс запущен после появления информации о том, что глава государства шантажировал Украину поставками оружия, требуя начать расследование против сына его основного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.