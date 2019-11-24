В Вашингтоне требуют, чтобы Москва не вмешивалась в демократические процессы их страны

Кандидат на пост американского посла в Москве, заместитель госсекретаря Джон Салливан рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, от чего будет зависеть улучшение отношений двух стран. По словам американца, Россия должна быть привержена Минским соглашениям и не вмешиваться в дела США. Россияне пришли в негодование из-за его высказывания.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, который распространил заявление Салливана после встречи с Лавровым в Японии, пишут РИА Новости.

На данный момент заместителя госсекретаря США одобрили на пост посла в России на уровне профильного комитета сената, теперь слово за сенатом. После чего подписать назначение должен президент страны Дональд Трамп. Так как сенат контролируют республиканцы, они вряд ли откажут выдвиженцу главы Белого дома.

В России не раз отвергали обвинения в том, что страна вмешивается в демократические процессы США.

Российские интернет-пользователи пришли в негодование из-за условий Салливана для налаживания диалога с РФ.

"Не рано ли начала эта послятина указывать? Укоротим язык,это мы умеем", "США дай волю, они своими "демократическими процессами" всю страны с нефтью разбомбят и разграбят. И да, добро пожаловать в "Клуб не читавших Минские соглашения", мистер Салливан!", "он нам не подходит..аккредитацию не прошёл и не надо ему выдавать верительную грамоту..", "Отношения России и США улучшатся только тогда, когда США заткнутся и запихнут себе свои санкции, по самую Флориду. Они хоть знают, что такое Минские соглашения? Ох как прав был Задорнов!" – возмутились россияне.