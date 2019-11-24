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В России открыли властям Украины глаза после отказа НАТО

В России открыли властям Украины глаза после отказа НАТО
Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos
Североатлантический альянс не хочет принимать Незалежную в свои ряды из-за Москвы

Советник президента США Роберт О'Брайен заявил о том, что НАТО не заинтересовано в приеме Украины в свою организацию. В России отметили, что Незалежной пора сделать выводы.

Как сообщили РИА Новости, О'Брайена спросили на форуме по безопасности в Канаде, стоит ли НАТО активизироваться, чтобы защитить украинцев от "агрессии" россиян. Он ответил, что сейчас речи об том не идет.

"Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", – заявил советник Дональда Трампа, добавив, что альянс создавался как раз для того, чтобы не допустить конфликта с Москвой.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова О'Брайена, призвав Киев сделать выводы.

"1. дверь в альянс на долгую перспективу закрыта; 2. Украина внутри альянса Западу не нужна; 3. пора начинать жить своим умом", – обратился к Украине Пушков на своей странице в Twitter.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну,что приплыли,Укропы,а другого и не могло быть,вас предупреждали таким финалом,зато а как скакали да видно низко,в НАТО другие параметры скачков ,тренируйтесь ещё ле 20.
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