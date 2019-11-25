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Запад обеспокрен концлагерями в Китае

Запад испугался концлагерей в Китае
Фото: www.globallookpress.com
В спецпоселениях проживают более миллиона человек

Власти КНР используют новейшие технологии для контроля над этническими меньшинствами.

Неправительственная организация International Consortium of Investigative Journalists заявила, что жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая отбирают в концлагеря с помощью системы IJOP – компьютерного алгоритма, собирающего информацию о гражданах. Некоторые из них отмечаются как "подозрительные" и задерживаются.

Как сообщает АВС, свыше миллиона уйгуров и представителей других этнических меньшинств находятся в концентрационных лагерях для идеологического перевоспитания и обучения китайскому языку (диалекту мандарин).

При этом официально Пекин заявляет, что люди находятся в лагерях добровольно и проходят в них профессиональное обучение. Однако секретные документы, оказавшиеся в распоряжении западных СМИ, свидетельствуют о другом, подчеркивается в материалах телеканала.


Валентина МАЙОРОВА

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