В спецпоселениях проживают более миллиона человек

Власти КНР используют новейшие технологии для контроля над этническими меньшинствами.

Неправительственная организация International Consortium of Investigative Journalists заявила, что жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая отбирают в концлагеря с помощью системы IJOP – компьютерного алгоритма, собирающего информацию о гражданах. Некоторые из них отмечаются как "подозрительные" и задерживаются.

Как сообщает АВС, свыше миллиона уйгуров и представителей других этнических меньшинств находятся в концентрационных лагерях для идеологического перевоспитания и обучения китайскому языку (диалекту мандарин).

При этом официально Пекин заявляет, что люди находятся в лагерях добровольно и проходят в них профессиональное обучение. Однако секретные документы, оказавшиеся в распоряжении западных СМИ, свидетельствуют о другом, подчеркивается в материалах телеканала.



