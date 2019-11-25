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Россияне осадили замахнувшегося на Калининград Лукашенко

Замахнувшегося на Калининград Лукашенко осадили в России
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Заявление президента соседней республики нашли возмутительным

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о претензиях Минска на Калининградскую область. Гарант признался, что частенько использует такую формулировку, как "наши калининградцы".

Данное словосочетание, указывающее на принадлежность бывшего Кенигсберга к Белоруссии, Александр Григорьевич не стеснялся произносить при экс-президенте России Борисе Ельцине. Да и сейчас и не прочь упомянуть фразу в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, который, по заверениям Лукашенко, "не против". 

"Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего",

– пояснил Батька, передает РИА "Новости". По словам президента соседней республики, в стране Советов шла речь о присоединении российского региона к Белоруссии. Но дальше разговоров дело не продвинулось, отметил Лукашенко.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали",

– заключил он, добавив, что в Минске также есть выражение "наша Россия". Однако россиян, подчеркнул Батька, не должно это обижать, уточняет НСН.

Впрочем, официальной реакции на заявление Лукашенко пока не последовало. Однако простых людей возмутил данный факт.

"Совсем с катушек истерик съехал", "Перевёртыш и истерик", – прокомментировали новость читатели агенства.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И этого накурили.
М
Ответить
может этому упырю тоже мешок земли подарить,братушки,идите на выборы и голосуйте против него.ведь поссорит упырь нас
1
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