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Избрание Трампа президентом объяснили вмешательством Бога

Избрание Трампа президентом объяснили вмешательством Бога
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Воля Всевышнего даровала американцам в качестве руководителя "несовершенного" человека

Дональд Трамп стал "избранником Бога" на посту президента США. Об этом заявил подавший в отставку министр экономики страны Рик Перри в телевизионном интервью, сообщает Newsweek.

Во время обсуждения с журналистами телеканала FOX импичмента президента политик заметил, что Трамп несовершенен, и это нормально.

"Бог использовал несовершенных людей на протяжении всей истории", – сказал Перри, перечислив в качестве доказательства несколько библейских персонажей. "Царь Давид не был совершенным, Саул не был совершенным, Соломон не был совершенным", – подчеркнул пока еще глава министерства.

Также Перри поведал о том, что около месяца назад поделился с Трампом цитатой из Библии о ветхозаветных правителях и сказал ему: "Есть люди, которые считают, что вы - избранный. И это так и есть. Если вы верующий христианин, то вы поймете, что у Бога есть план, кто будет управлять людьми и судить людей здесь, на этой планете, в этом правительстве".

Он добавил, что и предшественник действующего главы государства Барак Обама тоже был послан американцам Богом. А нынешний хозяин Белого дома направлен Всевышним, "чтобы совершать великие дела".

Перри подчеркнул, что в отличие от других лидеров США Трамп выдержал столько нападок, сколько "ни один другой смертный бы не вынес".

В середине октября стало известно о том, что Перри, занимавший пост министра энергетики с 2015 г., подал в отставку. Тогда же Трамп подтвердил эту новость. По его словам, Перри уйдет с должности в конце года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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