Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Меркель ответила на слухи о своем скором побеге

Меркель ответила на слухи о своем скором побеге
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии решила идти до конца

Ангела Меркель не уйдет досрочно с поста канцлера Германии. Об этом она заявила во время выступления в бундестаге.

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать",

цитирует канцлера Германии Telegarm-канал "Раньше всех. Ну почти".

Слухи о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Меркель, которая в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году и должна проработать до 2021 года.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хохлушка
Украинский Нафтогаз не имеет никакого права транспортировать российский газ в Европу без контракта с Газпромом в 2020 году. Если Газпром все же будет продолжать подавать газ, то Нафтогаз обязан полностью конфисковывать его и использовать средства от продажи газа в счет погашения иска к Газпрому на 2,6 млрд. долларов, а также за украденные россией газовые резервы в Крыму, за разрушенный россией Донецкий аэропорт, на восстановление Донбасса, за украденную россией у Украины Крымскую инфраструктуру и Украинское государственное имущество в Крыму; Европейские потребители не получая российского газа перестанут платить и Путинская россия лишится миллиардов долларов валютной выручки; россии не на что будет закупать импортные продукты и тогда в москве начнется настоящий голодомор, москвичи массово начнут дохнуть, начнется цынга и дистрофия, у москвичей будут выпадать зубы и волосы, Путину придется распечатать все свои оффшорные кубышки с наворованными миллиардами; Нафтогаз будет продолжать конфисковывать российский газ до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса и не возвратит Крым Украине; Путин рассчитывает на очередной «Нормандский договорняк», который состоится 9 декабря, там Путин собирается «нагибать и гнобить» Зеленского, Макрона и Меркель, но Зеленский уже объявил, что никаких позорных и преступных «договорнячков» больше не будет, так что Нафтогаз не пропустит в 2020 году ни кубометра газа в Евросоюз, устроит полный «кирдык» Путинской россии, будет морить голодом, а беззубые москвичи и петербуржцы будут дохнуть и пухнуть с голодухи!
Как много написала-то. СП2 будет запущен в любом случае, это дело нескольких месяцев. Европа в курсе, что Украина опять распорядится, и закачала хранилища по-полной, хватит где-то на полгода. Ну и первый СП никто не останавливал. Первое, что произойдет в случае проблем с Украиной - ЕС разрешит удвоить использование СП. Сейчас он используется на 50%. Кроме того, Россия уже поставляла сжиженный газ.
Вывод: Украина может распорядится, но сделает себе намного хуже. В условиях дефицита газа в ЕС, газ Украине не продаст никто.
А Газпром уже предупредил: без договора качать газ через Украину не будет. Газа в хранилищах Украине хватит до весны, а там опаньки.
Гость
Ответить
Хохлушка
Украинский Нафтогаз не имеет никакого права транспортировать российский газ в Европу без контракта с Газпромом в 2020 году. Если Газпром все же будет продолжать подавать газ, то Нафтогаз обязан полностью конфисковывать его и использовать средства от продажи газа в счет погашения иска к Газпрому на 2,6 млрд. долларов, а также за украденные россией газовые резервы в Крыму, за разрушенный россией Донецкий аэропорт, на восстановление Донбасса, за украденную россией у Украины Крымскую инфраструктуру и Украинское государственное имущество в Крыму; Европейские потребители не получая российского газа перестанут платить и Путинская россия лишится миллиардов долларов валютной выручки; россии не на что будет закупать импортные продукты и тогда в москве начнется настоящий голодомор, москвичи массово начнут дохнуть, начнется цынга и дистрофия, у москвичей будут выпадать зубы и волосы, Путину придется распечатать все свои оффшорные кубышки с наворованными миллиардами; Нафтогаз будет продолжать конфисковывать российский газ до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса и не возвратит Крым Украине; Путин рассчитывает на очередной «Нормандский договорняк», который состоится 9 декабря, там Путин собирается «нагибать и гнобить» Зеленского, Макрона и Меркель, но Зеленский уже объявил, что никаких позорных и преступных «договорнячков» больше не будет, так что Нафтогаз не пропустит в 2020 году ни кубометра газа в Евросоюз, устроит полный «кирдык» Путинской россии, будет морить голодом, а беззубые москвичи и петербуржцы будут дохнуть и пухнуть с голодухи!
Только полная нубярка так может думать
Хохлушка
Ответить
Украинский Нафтогаз не имеет никакого права транспортировать российский газ в Европу без контракта с Газпромом в 2020 году. Если Газпром все же будет продолжать подавать газ, то Нафтогаз обязан полностью конфисковывать его и использовать средства от продажи газа в счет погашения иска к Газпрому на 2,6 млрд. долларов, а также за украденные россией газовые резервы в Крыму, за разрушенный россией Донецкий аэропорт, на восстановление Донбасса, за украденную россией у Украины Крымскую инфраструктуру и Украинское государственное имущество в Крыму; Европейские потребители не получая российского газа перестанут платить и Путинская россия лишится миллиардов долларов валютной выручки; россии не на что будет закупать импортные продукты и тогда в москве начнется настоящий голодомор, москвичи массово начнут дохнуть, начнется цынга и дистрофия, у москвичей будут выпадать зубы и волосы, Путину придется распечатать все свои оффшорные кубышки с наворованными миллиардами; Нафтогаз будет продолжать конфисковывать российский газ до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса и не возвратит Крым Украине; Путин рассчитывает на очередной «Нормандский договорняк», который состоится 9 декабря, там Путин собирается «нагибать и гнобить» Зеленского, Макрона и Меркель, но Зеленский уже объявил, что никаких позорных и преступных «договорнячков» больше не будет, так что Нафтогаз не пропустит в 2020 году ни кубометра газа в Евросоюз, устроит полный «кирдык» Путинской россии, будет морить голодом, а беззубые москвичи и петербуржцы будут дохнуть и пухнуть с голодухи!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей