Канцлер Германии решила идти до конца

Ангела Меркель не уйдет досрочно с поста канцлера Германии. Об этом она заявила во время выступления в бундестаге.

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать",

– цитирует канцлера Германии Telegarm-канал "Раньше всех. Ну почти".

Слухи о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Меркель, которая в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году и должна проработать до 2021 года.