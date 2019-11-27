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Ангела Меркель не уйдет досрочно с поста канцлера Германии. Об этом она заявила во время выступления в бундестаге.
"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать",
– цитирует канцлера Германии Telegarm-канал "Раньше всех. Ну почти".
Слухи о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Меркель, которая в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году и должна проработать до 2021 года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем