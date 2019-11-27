Поддержку КПРФ назвали прорывом в городской политике

Сегодня, 27 ноября, на заседании Московской городской думы (МГД) произошло поистине историческое событие последнего десятилетия. Фракция КПРФ впервые за долгие годы поддержала столичный бюджет на 2020–2022 годы.

Примечательно, что это произошло именно сейчас, когда КПРФ удалось увеличить число депутатов в Думе. Произошедшее уже назвали прорывом в московской политике, ведь раньше коммунисты упрямо под различными предлогами отказывались принимать предложенный городским парламентом документ. В новейшей истории это "первый подобный случай", подтвердил председатель КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, передает "Вечерняя Москва".

"По ряду поправок работа велась депутатами разных фракций, представленных в столичном парламенте. Это говорит о том, что партийные фракции Московской городской думы и все политические силы настроены на конструктивную работу с органами исполнительной власти столицы", – пояснил Шапошников.

Бюджет следующего года – социально ориентированный. Больше половины заложенных денег, 1,7 трлн руб., будет направлено на жилье, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Всего же на финансирование мер соцподдержки, в том числе оплаты медицинской помощи из ФОМС, уйдет свыше 2 трлн руб. Львиную долю расходов заберут городские программы и социальные нужды жителей Первопрестольной.

Такой бюджет КПРФ не поддержать просто не могла. Мнения всех фракций совпали по инициативе о поддержке "детей войны". Теперь благодаря законотворцам дополнительное пособие будут получать 83 тыс. москвичей.

На руку документу сыграло и желание коммунистов в ближайшие пять лет работать в мире. Как отметил депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, он не хочет провести эти годы "в войне", пишет ИА REGNUM.