Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Общественные приемные "Единой России" пользуются большим спросом

Общественные приемные "Единой России" пользуются большим спросом
Фото:er.ru
Обратившиеся в партию граждане получают реальную помощь

Всего за два дня работы общественных приемных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева туда пришли порядка 90 тыс. жителей страны. Просьбы и пожелания россиян принимали сенаторы и депутаты Госдумы, высшие должностные лица регионов и секретари реготделений партии, а также председатели заксобраний и главы административных центров.

В этом году в рамках Недели приемов, в течение которой партийцы получают обратную связь, организовано более тысячи дополнительных площадок, отметил руководитель общественной приемной в Пермском крае Александр Бойченко. 

"Единая неделя приемов граждан, которая проводится ежегодно в преддверии дня рождения партии, – это масштабное событие и важнейший аспект работы общественных приемных. Поскольку позволяет не только оказать помощь в решении насущных проблем жителей Прикамья, но и узнать их мнение о работе партийцев", – пояснил Бойченко.

С ним согласен сенатор Алексей Дмитриенко. По его мнению, люди обращаются в "Единую Россию" за помощью с полной уверенностью, что получат ее. 

Впрочем, в "ЕР" не игнорируют ни одну просьбу. К примеру, в Дагестане помогли в покупке лекарств инвалиду I группы, в Ивановской области – мужчине с редким заболеванием. В Саратовской области партийцы выручили погорельцев. Теперь они живут в восстановленном после пожара и обставленном мебелью доме. На Урале урегулирован вопрос женщины, которая задолжала энергетической компании. 

Всероссийская неделя приемов "Единой России", которая к совершеннолетию партии, стартовала в понедельник, 25 ноября. Двери общественных приемных открыты до 1 декабря. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей