Обратившиеся в партию граждане получают реальную помощь

Всего за два дня работы общественных приемных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева туда пришли порядка 90 тыс. жителей страны. Просьбы и пожелания россиян принимали сенаторы и депутаты Госдумы, высшие должностные лица регионов и секретари реготделений партии, а также председатели заксобраний и главы административных центров.

В этом году в рамках Недели приемов, в течение которой партийцы получают обратную связь, организовано более тысячи дополнительных площадок, отметил руководитель общественной приемной в Пермском крае Александр Бойченко.

"Единая неделя приемов граждан, которая проводится ежегодно в преддверии дня рождения партии, – это масштабное событие и важнейший аспект работы общественных приемных. Поскольку позволяет не только оказать помощь в решении насущных проблем жителей Прикамья, но и узнать их мнение о работе партийцев", – пояснил Бойченко.



С ним согласен сенатор Алексей Дмитриенко. По его мнению, люди обращаются в "Единую Россию" за помощью с полной уверенностью, что получат ее.

Впрочем, в "ЕР" не игнорируют ни одну просьбу. К примеру, в Дагестане помогли в покупке лекарств инвалиду I группы, в Ивановской области – мужчине с редким заболеванием. В Саратовской области партийцы выручили погорельцев. Теперь они живут в восстановленном после пожара и обставленном мебелью доме. На Урале урегулирован вопрос женщины, которая задолжала энергетической компании.

Всероссийская неделя приемов "Единой России", которая к совершеннолетию партии, стартовала в понедельник, 25 ноября. Двери общественных приемных открыты до 1 декабря.