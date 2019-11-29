Вашингтону предложили объединиться с Москвой и Анкарой

Россия вместе с Китаем и Турцией представляет угрозу для стран Запада, в особенности для Соединенных Штатов. Об этом пишет турецкая газета, сравнивая ситуацию со стихийным бедствием.

Новые стратегические отношения между Москвой, Анкарой и Пекином в очередной раз превратили Россию в центр притяжения. Страна расширяет свою зону влияния на Северную Африку, а также выстраивает отношения с ближайшими союзниками США – Израилем, Саудовской Аравией, Египтом, Германией и Францией.

Так автор материала, опубликованного в газете Sabah, считает: давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая – изменение климата, а России – ураган. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с Китаем, подводит итог издание.