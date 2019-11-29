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Россию признали главной угрозой для США

Россию признали главной угрозой для США
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтону предложили объединиться с Москвой и Анкарой

Россия вместе с Китаем и Турцией представляет угрозу для стран Запада, в особенности для Соединенных Штатов. Об этом пишет турецкая газета, сравнивая ситуацию со стихийным бедствием.

Новые стратегические отношения между Москвой, Анкарой и Пекином в очередной раз превратили Россию в центр притяжения. Страна расширяет свою зону влияния на Северную Африку, а также выстраивает отношения с ближайшими союзниками США – Израилем, Саудовской Аравией, Египтом, Германией и Францией.

Так автор материала, опубликованного в газете Sabah, считает: давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая – изменение климата, а России – ураган. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с Китаем, подводит итог издание.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Появилось сообщение (буквально вчера), что Геброва траванули банальным средством от клопов. Вот те и раз!
В довершение конфуза выяснилось еще, что восемь якобы русских офицеров ГРУ были обнаружены при анализе данных загранпаспортов этих людей. Как и в случае с отравлением Скрипалей расследователи Insider и Billingcat предположили, что паспорта офицерам ГРУ выпускают сериями с последовательными номерами.
Любая организация, даже парикмахерский салон красоты, после этого взялась бы выдавать паспорта вразброд, а тут ГРУ ведь!
Никакого "Новичка" там в Болгарии, таким образом, и не ночевало. Геброва и иже с ним кто-то траванул жидкостью от клопов (точнее, хлоропирифосом, которым травят клопов и садовых вредителей, а разработан хлоропирифос, что интересно, в США), что не удивительно. Поставившие оружие в Грузию в 2008-м и, по слухам, поставлявшие оружие на Украину должны были иметь множество врагов в Болгарии.
Кто-то из братьев-журналистов уже заметил, что антироссийские новости и поставляют исключительно Insider и Billingcat. Массовые издания потом только размазывают полученную из этих источников фальшивую информацию.
Помните молодого человека с гитарой, Романа Доброхотова, его пару раз задерживали на митингах на Триумфальной?
Как хотел прославиться этот сын профессора! С гитарой. Ну да, к нам на Триумфальную не только святые ходили! Ходили поднять свой социальный вес и мошенники. Как же без этого, их же не просканируешь на наличие совести.
Доброхотов был одним из таких. Из кожи вон лез, чтобы прославиться. Тварь предающая он и на этом деньги делает на предательстве.
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