В Варшаве болезненно отреагировали на правду о том, кто освобождал страну от немецко-фашистских оккупантов

Руководитель партии Союз демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый оказался под градом критики после своего заявления о том, что во время Второй Мировой войны Польшу освобождали советские войска.

Как сообщает Wprost.pl, депутат в недавнем интервью сказал, что Польша была освобождена от немцев не только польскими, но и советскими войсками, а также что лагеря смерти, созданные на польской территории нацистами Третьего рейха, являются частью национальной истории, хотя поляки и не виноваты в их существовании.

Пан Чажастый посмел напомнить, что при освобождении Польши, а также в местных концлагерях погибли 700 тыс советских воинов. И что в Красной армии "были русские или советские солдаты, и там были и украинские, и разные" другие.

Эти слова социалиста очень не понравились многим местным политикам-консерваторам, в частности, членам правящей партии "Право и справедливость".

"Такими, как Чажастый, с их советской пропагандой, после 1945 года занимался мой дед, командир НВС ("Национальные вооруженные силы", подпольная организация сопротивления в Польше). Благодари Бога, Чажастый, что мы живем в мирное время... Я подаю в прокуратуру заявление о пропаганде тоталитарного строя", – написал депутат парламента Доминик Тарчыньский в своем Twitter.

Еще один польский деятель, замруководителя Института национальной памяти Матеуш Шпытма указал соотечественнику, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу".

"Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, захватил половину ее территории, сделал невозможным возвращение в страну властей Польши", – цитирует РИА "Новости" пана Шпытма.

