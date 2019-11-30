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Точки соприкосновения: Украина передала России останки павших в ВОВ

Точки соприкосновения: Украина передала России останки павших в ВОВ
Фото: www.globallookpress.com
Останки военнослужащих были найдены в 2018-2019 годах

Украинские поисковики передали российской стороне останки павших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. Об этом сообщает РИА "Новости"

Останки солдат РККА были обнаружены и эксгумированы два года назад общественной организацией "Союз "Народная память". 

Торжественная передача состоялась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области. 

Как уточняет "Поисковое движение России", к настоящему моменту удалось установить родственников пяти военнослужащих. 

Сергей САЗОНОВ

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