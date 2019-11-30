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Украинские поисковики передали российской стороне останки павших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Останки солдат РККА были обнаружены и эксгумированы два года назад общественной организацией "Союз "Народная память".
Торжественная передача состоялась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области.
Как уточняет "Поисковое движение России", к настоящему моменту удалось установить родственников пяти военнослужащих.
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