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"Единая Россия" отреагировала на жалобы тяжелобольных пациентов

"Единая Россия" отреагировала на жалобы тяжелобольных пациентов
Фото: pixabay.com
Партийцы требуют от профильных ведомств разобраться с нехваткой необходимых лекарств

Минздрав и Генпрокуратура должны разобраться с дефицитом лекарств для тяжелобольных пациентов, заявили в "Единой России". В первую очередь, речь идет о страдающих муковисцидозом.

Так, полки с необходимыми препаратами пустуют не только в аптеках, но и в поликлиниках, отметил депутат Госдумы от фракции "ЕР" Михаил Старшинов. Также, полагает он, необходимо проверить законность действий медучреждений, которые отказываются закупать оригинальные препараты и фиксировать побочные явления при использовании отечественных дженериков.

Об этом свидетельствуют жалобы пациентов и публикации в СМИ, объяснил партиец, добавив, что направил соответствующие запросы в профильные ведомства. 

Михаил Старшинов. Фото: ER.RU

"Необходимо, чтобы Минздрав в кратчайшие сроки определил механизмы разрешения сложившейся ситуации, а Генпрокуратура дала правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов и фиксации побочных эффектов", – подчеркнул парламентарий. 

На нехватку лекарств ранее пожаловались больные муковисцидозом и их родственники, хотя до этого препараты были в широком доступе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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