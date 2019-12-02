Партийцы требуют от профильных ведомств разобраться с нехваткой необходимых лекарств

Минздрав и Генпрокуратура должны разобраться с дефицитом лекарств для тяжелобольных пациентов, заявили в "Единой России". В первую очередь, речь идет о страдающих муковисцидозом.

Так, полки с необходимыми препаратами пустуют не только в аптеках, но и в поликлиниках, отметил депутат Госдумы от фракции "ЕР" Михаил Старшинов. Также, полагает он, необходимо проверить законность действий медучреждений, которые отказываются закупать оригинальные препараты и фиксировать побочные явления при использовании отечественных дженериков.

Об этом свидетельствуют жалобы пациентов и публикации в СМИ, объяснил партиец, добавив, что направил соответствующие запросы в профильные ведомства.

"Необходимо, чтобы Минздрав в кратчайшие сроки определил механизмы разрешения сложившейся ситуации, а Генпрокуратура дала правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов и фиксации побочных эффектов", – подчеркнул парламентарий.



На нехватку лекарств ранее пожаловались больные муковисцидозом и их родственники, хотя до этого препараты были в широком доступе.