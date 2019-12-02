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На смартфоны и компьютеры предустановят российский софт

На смартфоны и компьютеры установят российские программы
Фото: pixabay.com
Новый закон повысит конкурентоспособность отечественных продуктов

Президент Владимир Путин 2 декабря подписал закон, обязывающий предварительно устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV российские программы для электронных вычислительных машин.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. По закону, перечень технически сложных товаров, а также порядок предварительной установки программ будет определяться правительство России. 

По словам экспертов, в настоящее время на российском рынке представлены несколько зарубежных платформ-монополистов и производителей смартфонов. Их сервисы загружены в отдельные товары изначально, что препятствует развитию конкуренци. Новый закон даст потребителю возможность самостоятельно выбрать российские или зарубежные сервисы, отмечает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА

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