В альянсе считают необходимым управлять отношениями с Москвой даже в период острой конфронтации

Несмотря на все нынешние проблемы, которые существуют между РФ и Североатлантическим блоком, с Москвой нужно вести диалог. Об этом в Лондоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии открытия юбилейного саммита лидеров стран-участниц альянса.

"Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией", – цитирует РИА "Новости" норвежца.

По его мнению, блок противостоит угрозам со стороны РФ, которая, полагает он, использует военную силу в отношении Грузии и Украины, а также киберугрозам. Несмотря на это, отметил Столтенберг, НАТО необходимо продолжать диалог с Россией.

Генсек подчеркнул, что даже в самые "холодные" времена холодной войны альянсу удавалось контактировать с Москвой.

С его точки зрения, в условиях возможного в будущем напряжения с РФ, натовцы все равно должны "управлять" этими отношениями, не допуская острой конфронтации.

Также Столтенберг подтвердил планы НАТО принять в организацию Украину и Грузию, однако когда именно это случится, в альянсе еще не определились, сообщает ТАСС.

