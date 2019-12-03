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НАТО предпочитает сотрудничать с Россией при любых угрозах

НАТО желает сотрудничать с Россией из-за собственных страхов
Фото: www.globallookpress.com
В альянсе считают необходимым управлять отношениями с Москвой даже в период острой конфронтации

Несмотря на все нынешние проблемы, которые существуют между РФ и Североатлантическим блоком, с Москвой нужно вести диалог. Об этом в Лондоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии открытия юбилейного саммита лидеров стран-участниц альянса.

"Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией", – цитирует РИА "Новости" норвежца.

По его мнению, блок противостоит угрозам со стороны РФ, которая, полагает он, использует военную силу в отношении Грузии и Украины, а также киберугрозам. Несмотря на это, отметил Столтенберг, НАТО необходимо продолжать диалог с Россией.

Генсек подчеркнул, что даже в самые "холодные" времена холодной войны альянсу удавалось контактировать с Москвой.

С его точки зрения, в условиях возможного в будущем напряжения с РФ, натовцы все равно должны "управлять" этими отношениями, не допуская острой конфронтации.

Также Столтенберг подтвердил планы НАТО принять в организацию Украину и Грузию, однако когда именно это случится, в альянсе еще не определились, сообщает ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
Ответить
Всему миру очень интересно, о каких таких "угрозах" России НАТО мычит Столтенберг???
Не дали захватить Крым и построить там свои базы?
Нарушили планы по оккупации Украины?
Не дали захватить Сирию?
Самим стыдно признаться?
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