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Делегация Федерального казначейства России и дипломат Олег Мальгинов не получили американские визы. Об этом рассказали представители посольства РФ в Вашингтоне.
Предполагалось, что россияне прилетят 3 декабря в столицу США, чтобы поучаствовать в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Также директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов не смог посетить Молодежный форум в Нью-Йорке, который прошел с 28 по 29 ноября 2019 года.
В посольстве заявили, что США сорвали важнейшие переговоры, и обвинили в том, что власти страны последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц. Более того, посольство США в Москве перекладывает вину на Россию за "визовую войну".
"Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову", – заявили дипломаты на своей странице в Facebook.
Как отмечает издание "Царьград", в посольстве призвали США отказаться от "порочной визивой практики" и не подкидывать дрова в "огонь войны".
Ранее 18 российских дипломатов не смогли попасть на сессию Генассамблеи ООН. В ответ Москва предложила перенести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.
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