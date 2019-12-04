Россияне не смогли поучаствовать в важных мероприятиях из-за козней властей США

Делегация Федерального казначейства России и дипломат Олег Мальгинов не получили американские визы. Об этом рассказали представители посольства РФ в Вашингтоне.

Предполагалось, что россияне прилетят 3 декабря в столицу США, чтобы поучаствовать в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Также директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов не смог посетить Молодежный форум в Нью-Йорке, который прошел с 28 по 29 ноября 2019 года.

В посольстве заявили, что США сорвали важнейшие переговоры, и обвинили в том, что власти страны последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц. Более того, посольство США в Москве перекладывает вину на Россию за "визовую войну".

"Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову", – заявили дипломаты на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание "Царьград", в посольстве призвали США отказаться от "порочной визивой практики" и не подкидывать дрова в "огонь войны".

Ранее 18 российских дипломатов не смогли попасть на сессию Генассамблеи ООН. В ответ Москва предложила перенести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.