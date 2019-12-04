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Ревенко: В Госдуме нужно работать, а не жаловаться

Ревенко: В Госдуме нужно работать, а не жаловаться
Фото: www.globallookpress.com
Парламентарий ответил на растиражированное СМИ заявление коллеги

Депутата Александра Петрова, который посетовал на тяжелые условия труда и строгую дисциплину в Госдуме седьмого созыва, поставили на место. Так, его коллега, ответственный секретарь Комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко отметил, что в нижней палате парламента нужно не жаловаться, а работать. При этом он подчеркнул, что внимательно изучил соответствующие публикации СМИ. 

"Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина. Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом",

резюмировал парламентарий, добавив, что удивлен высказыванием Петрова, так как знает его как человека трудолюбивого и ответственного.

Евгений Ревенко. Фото: Анна Исакова/ТАСС

По словам Ревенко, его коллега является профессиональным политиком. Они вместе, отметил единоросс, обсудили недавний инцидент. 

"По его словам, его рассказ об организации труда в Думе и справедливое замечание о том, что в нашей работе организован четкий порядок, многие СМИ подали как жалобу, а не объективную информацию", – пояснил Ревенко.

В свете последних событий он призвав журналистов подавать информацию корректно и не додумывать за собеседника. 

Ксения АНДРЕЕВА

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