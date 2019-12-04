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Россия открестилась от новой гонки вооружений

Стабильность государственной безопасности гарантирована на несколько лет вперед

Россия имеет стратегию по развитию обороны страны, которая поможет не вступать в гонку вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Федерал пресс". 

Он напомнил, что глава государства не раз подчеркивал, что в безопасности России паритет и стабильность гарантирована на несколько лет вперед. 

Комментарий прозвучал в качестве ответа на вопрос журналистов о том, намерена ли Россия повышать расходы на оборону. 

Сергей САЗОНОВ

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