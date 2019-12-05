Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами религиозных общин страны в преддверии саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В этой связи украинский лидер обратился к духовенству с просьбой поддержать мирные инициативы страны.
Возобновление диалога между участниками "четверки" произошло после трехлетнего перерыва. Украинский лидер подчеркнул, что ему важно услышать советы перед его началом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть