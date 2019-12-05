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Зеленский надеется на помощь религиозных общин перед "нормандским саммитом"

Лидер Незалежной нуждается в советах перед саммитом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами религиозных общин страны в преддверии саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

В этой связи украинский лидер обратился к духовенству с просьбой поддержать мирные инициативы страны. 

Возобновление диалога между участниками "четверки" произошло после трехлетнего перерыва. Украинский лидер подчеркнул, что ему важно услышать советы перед его началом. 

Сергей САЗОНОВ

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