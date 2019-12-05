Лидер Незалежной нуждается в советах перед саммитом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами религиозных общин страны в преддверии саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В этой связи украинский лидер обратился к духовенству с просьбой поддержать мирные инициативы страны.

Возобновление диалога между участниками "четверки" произошло после трехлетнего перерыва. Украинский лидер подчеркнул, что ему важно услышать советы перед его началом.