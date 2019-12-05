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Граждан привлекут к работе над народной программой "Единой России"

Граждан привлекут к работе над народной программой "Единой России"
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
В работе программы смогут принять участие все неравнодушные люди

Формированием народной Программы "Единой России" займется проектный офис партии, а обычные граждане смогут наравне с экспертами стать ее соавторами. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. 

Он указал, что к работе должен быть привлечен каждый житель России и все те, у кого есть здравые предложения, идеи и запросы. 

Руководством по формированию Программы и Программной Комиссии займется глава "Единой России" и председатель правительства Дмитрий Медведев. 

Сергей САЗОНОВ

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