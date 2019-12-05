В работе программы смогут принять участие все неравнодушные люди

Формированием народной Программы "Единой России" займется проектный офис партии, а обычные граждане смогут наравне с экспертами стать ее соавторами. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Он указал, что к работе должен быть привлечен каждый житель России и все те, у кого есть здравые предложения, идеи и запросы.

Руководством по формированию Программы и Программной Комиссии займется глава "Единой России" и председатель правительства Дмитрий Медведев.