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Формированием народной Программы "Единой России" займется проектный офис партии, а обычные граждане смогут наравне с экспертами стать ее соавторами. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
Он указал, что к работе должен быть привлечен каждый житель России и все те, у кого есть здравые предложения, идеи и запросы.
Руководством по формированию Программы и Программной Комиссии займется глава "Единой России" и председатель правительства Дмитрий Медведев.
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