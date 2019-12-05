Был бы Путин: главы России и Сербии вспомнили 1999 год

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Россия поддержит возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. При этом Москва поддержит Сербию.
Об этом по итогам сочинских переговоров с президентом Сербии Александром Вучичом заявил Владимир Путин.Как сообщает "МИР24", в ответ Вучич заявил, что будь Путин во главе России в 1999-м, никто бы не осмелился бомбить Белград.
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