Был бы Путин: главы России и Сербии вспомнили 1999 год

Москва, как и раньше, выступает на стороне Белграда

Россия поддержит возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. При этом Москва поддержит Сербию.

Об этом по итогам сочинских переговоров с президентом Сербии Александром Вучичом заявил Владимир Путин.Как сообщает "МИР24", в ответ Вучич заявил, что будь Путин во главе России в 1999-м, никто бы не осмелился бомбить Белград.