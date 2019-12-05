"Съедают" русские школы: в МИД РФ пропесочили власти Эстонии

Со следующего года закроется последняя

В российском МИДе жестко раскритиковали решение властей Эстонии закрыть единственную русскую школу в городе Кейла с 2020 года. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, решение о прекращении ее работы было "лживым тезисом о необходимости интеграции русскоязычной молодежи". При этом решение принималось якобы вопреки мнению учеников и их родителей.

В МИД РФ напомнили о скандальном объединении в г. Кохтла-Ярве двух русских и одной эстоноязычной гимназий в единую гимназию с обучением исключительно на эстонском языке.

В случае с гимназией в г. Кейла ситуация аналогичная: 26 ноября городское собрание Кейла подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии русской школы с эстонской.

И теперь, как уточняет РИА "ФАН", с начала учебного 2020 года набора в первый класс, где раньше обучались на русском, не будет. При этом у школьников останется возможность частичного обучения на русском со 2-го по 9-й класс.