Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы не верят в разговор Скабеевой с Зеленским

В Незалежной считают, что это попытка дискредитации украинского лидера

Телеведущая Ольга Скабеева разговаривала по телефону не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с пранкером, который выдал себя за него. Такое заявление сделал бывший заместитель министра Украины Георгий Тука, передает URA.RU.

По его мнению, такой разговор попросту не мог состояться.Политик уверен, что при помощи этой истории российские телеведущие попытались дискредитировать Зеленского. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей