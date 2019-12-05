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Телеведущая Ольга Скабеева разговаривала по телефону не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с пранкером, который выдал себя за него. Такое заявление сделал бывший заместитель министра Украины Георгий Тука, передает URA.RU.
По его мнению, такой разговор попросту не мог состояться.Политик уверен, что при помощи этой истории российские телеведущие попытались дискредитировать Зеленского.
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