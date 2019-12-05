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Украина захотела возобновить авиасообщение с Россией

В Киеве посетовали, что между странами все-таки ходят поезда

Киеву следует восстановить авиасообщение с Москвой, считает депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, в настоящее время в стране такую возможность не допускают. 

"Но давайте будем честными. У нас же поезда ходят в Москву? Возможно, что все-таки у нас и авиасообщение нужно", – цитирует политика "Вечерняя Москва". 

Напомним, между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью прекратилось авиасообщение в октябре 2015 года. 

Сергей САЗОНОВ

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