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Киеву следует восстановить авиасообщение с Москвой, считает депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура.
По его словам, в настоящее время в стране такую возможность не допускают.
"Но давайте будем честными. У нас же поезда ходят в Москву? Возможно, что все-таки у нас и авиасообщение нужно", – цитирует политика "Вечерняя Москва".
Напомним, между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью прекратилось авиасообщение в октябре 2015 года.
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