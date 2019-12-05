Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США продолжат давить на Турцию из-за российских С-400

Вашингтон предостерег Анкару от последствий

США будут продолжать давление на Турцию и добиваться от нее отказа от приобретения российских ЗРК С-400. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд, передает ФАН

По его словам, Вашингтон уважает суверенное право Анкары на принятие собственных решений, но всякое решение имеет последствия. 

Напомним, поставки российских систем ПВО в Турцию стали причиной кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей