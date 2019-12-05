Вашингтон предостерег Анкару от последствий

США будут продолжать давление на Турцию и добиваться от нее отказа от приобретения российских ЗРК С-400. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд, передает ФАН.

По его словам, Вашингтон уважает суверенное право Анкары на принятие собственных решений, но всякое решение имеет последствия.

Напомним, поставки российских систем ПВО в Турцию стали причиной кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.