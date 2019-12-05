Нововведение может вступить в силу в марте будущего года

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, для чего Киеву нужен запрет на въезд украинских граждан в Россию по внутреннему паспорту.

"Речь идет о том, чтобы сократить поток людей, который уезжает. Создать им дополнительные проблемы, ведь не у всех есть эти паспорта", -

такой комментарий дал политолог порталу URA.RU.

По мнению эксперта, нововведение будет мешать украинцам, ведь большинство из них едет в РФ на заработки.

"Это глупость, она будет мешать людям по-человечески решать свои проблемы ", -

подчеркнул Погребинский.