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Эксперт оценил новый украинский запрет

Нововведение может вступить в силу в марте будущего года

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, для чего Киеву нужен запрет на въезд украинских граждан в Россию по внутреннему паспорту.

"Речь идет о том, чтобы сократить поток людей, который уезжает. Создать им дополнительные проблемы, ведь не у всех есть эти паспорта", - 

такой комментарий дал политолог порталу URA.RU.

По мнению эксперта, нововведение будет мешать украинцам, ведь большинство из них едет в РФ на заработки. 

"Это глупость, она будет мешать людям по-человечески решать свои проблемы ", - 

подчеркнул Погребинский.

Валентина МАЙОРОВА

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