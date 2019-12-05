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Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, для чего Киеву нужен запрет на въезд украинских граждан в Россию по внутреннему паспорту.
"Речь идет о том, чтобы сократить поток людей, который уезжает. Создать им дополнительные проблемы, ведь не у всех есть эти паспорта", -
такой комментарий дал политолог порталу URA.RU.
По мнению эксперта, нововведение будет мешать украинцам, ведь большинство из них едет в РФ на заработки.
"Это глупость, она будет мешать людям по-человечески решать свои проблемы ", -
подчеркнул Погребинский.
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