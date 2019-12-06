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Трамп прекратит визовую войну с Россией

Трамп прекратит визовую войну с Россией
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Скандал с отказом россиянам на въезд в США сказывается на репутации Вашингтона

Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российским делегатам в ООН искусственной проблемой и пообещал в ней разобраться. Об этом заявил представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сказал, что есть вопросы абсолютно искусственные, которые, к сожалению, сказываются на репутации и престиже США",

рассказал РИА Новостям Небензя об итогах встречи постпредов стран – членов СБ ООН с президентом США, где он и рассказал американскому лидеру о сложившейся ситуации. "Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться", – цитирует ТАСС слова дипломата.

Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам, сообщает "Свободная пресса". Из них – нескольким членам российской делегации, которые должны были участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Она проходила в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, передает НСН. Разрешение на въезд в США не получил в том числе глава генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин, пишет "360".

Карина СИРАЗОВА

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